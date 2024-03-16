Real Madrid'de Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direğe takıldı! İspanya'da o anlar gündeme oturdu...

Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut karşılaşmanın önüne geçti.

SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi.

Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü. Arda'nın o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol" dedi.

