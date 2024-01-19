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  4. Real Madrid'de Arda Güler oynamadı, İspanyol devi uzatmalarda kupaya veda etti! Türk taraftarlar ise Ancelotti'ye yoğun tepki gösterdi...

Real Madrid'de Arda Güler oynamadı, İspanyol devi uzatmalarda kupaya veda etti! Türk taraftarlar ise Ancelotti'ye yoğun tepki gösterdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 08:36 | Son Güncelleme:
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İspanya futbol Kral Kupası son 16'lar karşılaşmalarında Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid ve deplasmanda Unionistas de Salamanca'yı 3-1 yenen Barcelona çeyrek finale çıktı. Real Madrid'de Arda Güler'in yine forma şansı bulamaması taraftarlardan tepkiyle karşılandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Kral Kupası'nda gecenin maçı Madrid derbisi oldu. Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

REAL MADRID ELENDİ

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Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, Antoine Griezmann (Dk. 100) ve Rodrigo Riquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

Oldukça zevkli ve zaman zaman sert geçen karşılaşmada Real Madrid'in iki şutu da direkten döndü.

ARDA GÜLER OYNAMADI

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Real Madrid'de maç kadrosunda olan Arda Güler, 6 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına giremeyip, yedek kaldı. Taraftarlar Arda Güler'in yine süre alamamasına tepki gösterdi.

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