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  4. Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için birbirlerine girdiler!

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için birbirlerine girdiler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.01.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'in İspanya'daki popülerliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağı iddia edilmişti. Ancelotti'nin henüz forma şansı vermediği genç oyuncunun oynamadığı için mutsuz olduğu aktarılmıştı. Arandina ve Atletico Madrid karşılaşmalarında sahaya çıkan Arda Güler, henüz Santiago Bernabeu'da sahne alamadı.

VILLARREAL VE SEVILLA BİRBİRİNE GİRDİ

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İspanya'da birçok takım Arda Güler'in oynamamasını fırsat bilip Real Madrid'in kapısını çaldı. Özellikle Villarreal ve Sevilla'nın çok istediği Arda Güler için transfer pazarlıklarında adeta kavga çıktı. İki takımın birbirine girdiği transfer tekliflerini Real Madrid Başkanı Florentino Perez araya girerek direkt olarak reddetti.

TAKIMDA KALIYOR

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Arda Güler'in kesin olarak takımda kalacağı öğrenilirken, genç oyuncunun ligin devamında yavaş yavaş süre alacağı ifade edildi.

YELEĞİNİ YERE FIRLATMIŞTI

İspanya LaLiga'da Real Madrid'in sahasında lig sonuncusu Almeria'yı 3-2 mağlup ettiği maçta yine forma giyemeyen Arda Güler, oyuna giremeyeceğini öğrendiği an ısınma yeleğini yere fırlatarak soyunma odasına gitmişti. Bu olay sonrası İspanyol takımları transfer için sıraya girmiş fakat Real Madrid yine de reddetmişti.

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Arda Güler real madrid florentino transfer dönemi
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