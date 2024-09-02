Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler! Maç oynanırken soyunma odasının yolunu tuttu! "Yeter artık Ancelotti"

İspanya La Liga'da Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUNA GİRMEYİ BEKLEDİ

Skoru alan Real Madrid'de rahat bir oyun ortaya koyulunca Arda Güler oyuna girmek için yedek kulübesinde bekledi. Fakat Ancelotti, milli oyuncuyu oyuna almadı ve son değişiklik hakkını Endrick'ten yana kullandı. Tabelanın kendisi için kalkmadığını gören Arda Güler, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

TÜRK TARAFTARLAR İSYANDA

Arda Güler'e sahip çıkan Türk taraftarlar, genç oyuncuya haksızlık edildiğini düşünüyor. Sosyal medyada birçok yorumda bulunan taraftarlar "Yeter artık Ancelotti" şeklinde yorumlarda bulundu.