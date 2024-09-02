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Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler! Maç oynanırken soyunma odasının yolunu tuttu! "Yeter artık Ancelotti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 07:58
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Kylian Mbappe'nin iki gol attığı mücadelede Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUNA GİRMEYİ BEKLEDİ

ardaa

Skoru alan Real Madrid'de rahat bir oyun ortaya koyulunca Arda Güler oyuna girmek için yedek kulübesinde bekledi. Fakat Ancelotti, milli oyuncuyu oyuna almadı ve son değişiklik hakkını Endrick'ten yana kullandı. Tabelanın kendisi için kalkmadığını gören Arda Güler, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

TÜRK TARAFTARLAR İSYANDA

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Arda Güler'e sahip çıkan Türk taraftarlar, genç oyuncuya haksızlık edildiğini düşünüyor. Sosyal medyada birçok yorumda bulunan taraftarlar "Yeter artık Ancelotti" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ancelotti real madrid
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