Real Madrid'de olay yaratan iddia! Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti, genç oyuncudan özür diledi

10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı. Real Madrid'i uzatmalarda mağlup ederek üst tura çıkan Atletico Madrid, İspanyol devini karıştırdı.

ARDA GÜLER TEPKİSİ

Arda Güler'i oynatmadığı için sosyal medyada yoğun tepkiler alan Ancelotti'ye bu mağlubiyet pahalıya patladı.

ARDA GÜLER'DEN ÖZÜR DİLEDİ İDDİASI

Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam maçın ardından Arda Güler'den özür diledi. Ancelotti, "Arda bugün seni oyuna alamadığım için üzgünüm ve özür dilerim. Pazar günü süre alacaksın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya rağmen sosyal medyadaki Türk taraftarlar Ancelotti'ye yoğun tepki gösteriyor...

