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  4. Real Madrid'de olay yaratan iddia! Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti, genç oyuncudan özür diledi

Real Madrid'de olay yaratan iddia! Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti, genç oyuncudan özür diledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 12:24 | Son Güncelleme:
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İspanya futbol Kral Kupası maçında Atletico Madrid'e karşı da forma giyemeyen Arda Güler'in forma şansı bulma sıkıntısı devam ediyor. İspanyol devinin tecrübeli çalıştırıcısı Ancelotti, bu konuyla ilgili Arda Güler ile konuştuğu iddia edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı. Real Madrid'i uzatmalarda mağlup ederek üst tura çıkan Atletico Madrid, İspanyol devini karıştırdı.

ARDA GÜLER TEPKİSİ

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Arda Güler'i oynatmadığı için sosyal medyada yoğun tepkiler alan Ancelotti'ye bu mağlubiyet pahalıya patladı.

ARDA GÜLER'DEN ÖZÜR DİLEDİ İDDİASI

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Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam maçın ardından Arda Güler'den özür diledi. Ancelotti, "Arda bugün seni oyuna alamadığım için üzgünüm ve özür dilerim. Pazar günü süre alacaksın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya rağmen sosyal medyadaki Türk taraftarlar Ancelotti'ye yoğun tepki gösteriyor...

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