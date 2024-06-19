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Real Madrid'i topa tuttular! Arda Güler'in önümüzdeki sezonki adresini duyurdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 22:08
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EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler tüm dünyada manşetleri süslerken İspanyol basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gürcistan ağlarına olağanüstü bir gol atarak kendinden söz ettiren Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu ifade edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de müthiş bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'e de harika başlayan Arda Güler için İspanyol basınından şaşırtan bir haber geldi.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

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Real Madrid'in Arda Güler hakkında kiralık gönderme planı yaptığı ifade edilirken, önümüzdeki sezon için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. Real Madrid taraftarları çıkan bu haberin ardından Arda Güler'in takımda tutulması gerektiğini savundu.

"REAL MADRID YEŞİL IŞIK YAKTI"

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İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı.

ARDA KALMAK İSTERSE...

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Real Madrid'in gönlü kiralamaktan yana olsa da, Arda Güler'in kalmayı düşünmesi halinde Sociedad'ın teklifinin reddedileceği de haberin detaylarında yer aldı.

(Planeta Madrid)

Euro 2024 Canlı Skor

ARDA GÜLER-REAL MADRID

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler euro 2024 real madrid
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