Real Madrid'i topa tuttular! Arda Güler'in önümüzdeki sezonki adresini duyurdular...

Real Madrid'de müthiş bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'e de harika başlayan Arda Güler için İspanyol basınından şaşırtan bir haber geldi.
Real Madrid'in Arda Güler hakkında kiralık gönderme planı yaptığı ifade edilirken, önümüzdeki sezon için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. Real Madrid taraftarları çıkan bu haberin ardından Arda Güler'in takımda tutulması gerektiğini savundu.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı.
Real Madrid'in gönlü kiralamaktan yana olsa da, Arda Güler'in kalmayı düşünmesi halinde Sociedad'ın teklifinin reddedileceği de haberin detaylarında yer aldı.
(Planeta Madrid)