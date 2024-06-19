Real Madrid'i topa tuttular! Arda Güler'in önümüzdeki sezonki adresini duyurdular...

Real Madrid'de müthiş bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'e de harika başlayan Arda Güler için İspanyol basınından şaşırtan bir haber geldi.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler hakkında kiralık gönderme planı yaptığı ifade edilirken, önümüzdeki sezon için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. Real Madrid taraftarları çıkan bu haberin ardından Arda Güler'in takımda tutulması gerektiğini savundu.

"REAL MADRID YEŞİL IŞIK YAKTI"

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı.

ARDA KALMAK İSTERSE...

Real Madrid'in gönlü kiralamaktan yana olsa da, Arda Güler'in kalmayı düşünmesi halinde Sociedad'ın teklifinin reddedileceği de haberin detaylarında yer aldı.

(Planeta Madrid)

