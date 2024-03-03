SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Real Madrid maçında son saniyede yer yerinden oynadı! 90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

Real Madrid maçında son saniyede yer yerinden oynadı! 90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

03.03.2024 08:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sahalarında ender görülecek olay İspanya'da yaşandı. La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren lider Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmansa Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Maça ise son saniyede yaşananlar damga vurdu. Hakem Manzano, maçın bitiş düdüğünü çalarken Real, topu filelere gönderdi. Sayılmayan gol sonrası saha karıştı.

Unutulmaz son Valencia-Real Madrid maçında yaşandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Valencia, lider Real Madrid'i ağırladı. Camp de Mestalla'da oynanan karşılaşma unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

MADRİD 2-0 GERİYE DÜŞMÜŞTÜ

MADRİD 2-0 GERİYE DÜŞMÜŞTÜ

Ev sahibi Valencia, Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius Junior ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, soyunma odasına farkı 1'e indirerek gitti.

76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı forvet Vincius, skoru 2-2'ye getirdi.

UZATMALARDA UNUTULMAZ ANLAR

UZATMALARDA UNUTULMAZ ANLAR

Karşılaşmanın uzatmalarında ise unutulmayacak anlar yaşandı. 90+1. dakikada maçın hakemi Jesus Gil Manzano, Valencia lehine penaltı verdi. Ancak bu karar, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

SON DÜDÜK ÇALDI

SON DÜDÜK ÇALDI

Maçın 90+9. dakikasında ise Real Madrid'den Brahim Diaz, ceza sahasına orta yaptı, top havadayken hakem Manzano müsabakanın bitiş düdüğünü çaldı.

GOL GELDİ

GOL GELDİ

Diaz'ın ortaladığı topu İngiliz yıldız Jude Bellingham, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
real madrid AZ maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette ara zam beklentisi! SGK Uzmanı, "Yüzde 100" diyerek duyurdu

Asgari ücrette ara zam beklentisi! SGK Uzmanı, "Yüzde 100" diyerek duyurdu

90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''

''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

Arda Turan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Arda Turan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.