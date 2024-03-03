Real Madrid maçında son saniyede yer yerinden oynadı! 90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

Unutulmaz son Valencia-Real Madrid maçında yaşandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Valencia, lider Real Madrid'i ağırladı. Camp de Mestalla'da oynanan karşılaşma unutulmaz anlara sahne oldu.
Ev sahibi Valencia, Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius Junior ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, soyunma odasına farkı 1'e indirerek gitti.
76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı forvet Vincius, skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın uzatmalarında ise unutulmayacak anlar yaşandı. 90+1. dakikada maçın hakemi Jesus Gil Manzano, Valencia lehine penaltı verdi. Ancak bu karar, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Maçın 90+9. dakikasında ise Real Madrid'den Brahim Diaz, ceza sahasına orta yaptı, top havadayken hakem Manzano müsabakanın bitiş düdüğünü çaldı.
Diaz'ın ortaladığı topu İngiliz yıldız Jude Bellingham, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.