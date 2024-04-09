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Real Madrid - Manchester City maçı alev aldı! ''Bu seviyede yenilmeyecek bir gol''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2024 22:27
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Çeyrek final ilk mücadelesi inanılmaz bir tempoyla başladı ve 15 dakika içinde maç adeta alev aldı.

Andriy Lunin

Andriy Lunin

UKR Ukrayna
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Devler Ligi’nde gözler Real Madrid - Manchester City maçındaydı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Real Madrid büyük bir hatadan gol yedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00 37'
Arsenal Arsenal
1 - 2
Bayern Münih Bayern Münih
22:00 37'
Real Madrid Real Madrid
2 - 1
Manchester City Manchester City

KALECİDEN BÜYÜK HATA

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Manchester City'de Bernardo Silva, kazanılan serbest vuruş sonrası topu direkt olarak kaleye gönderdi. Real Madrid kalecisi Lunin, böyle bir vuruşu beklemediği için sürpriz şekilde topu ağlarında gördü. Sosyal medyadaki kullanıcılar kaleci Lunin için ''Bu seviyede yenilmeyecek bir gol'' yorumları yaptı.

REAL MADRID GERİ DÖNDÜ

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Real Madrid, yenilen bu şanssız gole hemen tepki verdi. Mücadelenin 13 ve 14. dakikalarında skoru 2-1'e getiren Real Madrid'in geri dönüşü dünya gündemine oturdu.

Canlı Skor

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