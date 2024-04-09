Real Madrid - Manchester City maçı alev aldı! ''Bu seviyede yenilmeyecek bir gol''

Devler Ligi’nde gözler Real Madrid - Manchester City maçındaydı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Real Madrid büyük bir hatadan gol yedi.

KALECİDEN BÜYÜK HATA

Manchester City'de Bernardo Silva, kazanılan serbest vuruş sonrası topu direkt olarak kaleye gönderdi. Real Madrid kalecisi Lunin, böyle bir vuruşu beklemediği için sürpriz şekilde topu ağlarında gördü. Sosyal medyadaki kullanıcılar kaleci Lunin için ''Bu seviyede yenilmeyecek bir gol'' yorumları yaptı.

REAL MADRID GERİ DÖNDÜ

Real Madrid, yenilen bu şanssız gole hemen tepki verdi. Mücadelenin 13 ve 14. dakikalarında skoru 2-1'e getiren Real Madrid'in geri dönüşü dünya gündemine oturdu.

