Trabzon'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk yarışması düzenlendi.
Faroz Limanı'nda düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağıyla yağlanmış 12 metrelik kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı alabilmek için mücadele etti.
Kütüğün üzerinde ayakta kalarak Türk bayrağını almaya çalışan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu.
Çok sayıda kişinin sahilden takip ettiği etkinlikte Türk bayrağına ulaşan Faroz Mahallesi sakinlerinden Halil İbrahim Şal, yarışmada galip geldi.
İlk defa bu yıl katıldığı etkinlikten birinci ayrıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Şal, "Arkadaşımla birlikte katıldık yarışmaya. Onun ya da benim alacağımı düşünüyordum, öyle de oldu. İlk tur zordu ama ikinci turda gayet rahattım. Mutluyum ve organizasyondan memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Yarışmanın kazananı Şal, kupasını ve ödülünü alarak yakınlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.
RedBull Yağlı Direk yarışması, Trabzon'da gerçekleştirildi
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