Reddedilemeyecek teklif! Milli yıldız Haaland'ın yanına gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 16 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde bulunuyor. Sezon öncesi kadrosuna Naci Ünüvar, Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Jean-Philippe Gbamin, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok ve Emirhan Eraslan'ı katan bordo-mavili ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

Karadeniz ekibinin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden milli kaleci Uğurcan Çakır için oldukça konuşulacak bir iddia gündemde... Buna göre 26 yaşındaki file bekçisi, devre arasında Trabzonspor'a veda edebilir. Performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Uğurcan Çakır, daha önce birçok teklif alırken bu kez reddedilemeyecek bir adres gündemde...

HAALAND'IN YANINA GİDİYOR

Buna göre; İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester City, 26 yaşındaki eldiveni kadrosuna katabilir. Radyospor'a konuşan futbolcu temsilcisi Tahsin Koca, "City Group, Machester City'nin sahipleri, İspanyol takımı Girona'yı aldı. Amaçları Avrupa'nın her ülkesinde şampiyon bir takıma sahip olmak. Uğurcan Çakır konusunda bir çalışmaları var. Ama tercihlerini santrfordan yana kullandılar. Transferin son günleriydi, vakit dardı, olmadı. Ancak bu transferden vazgeçmiş değiller." ifadelerini kullandı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzatmıştı. Uğurcan Çakır, kendisini 2027 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza atmıştı.