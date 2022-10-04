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Reddedilemeyecek teklif! Milli yıldız Haaland'ın yanına gidiyor

04.10.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Karadeniz ekibi Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için ortaya atılan iddia oldukça konuşulacak cinsten... 26 yaşındaki milli eldiven performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin kendisi ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 16 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde bulunuyor. Sezon öncesi kadrosuna Naci Ünüvar, Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Jean-Philippe Gbamin, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok ve Emirhan Eraslan'ı katan bordo-mavili ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

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Karadeniz ekibinin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden milli kaleci Uğurcan Çakır için oldukça konuşulacak bir iddia gündemde... Buna göre 26 yaşındaki file bekçisi, devre arasında Trabzonspor'a veda edebilir. Performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Uğurcan Çakır, daha önce birçok teklif alırken bu kez reddedilemeyecek bir adres gündemde...

HAALAND'IN YANINA GİDİYOR

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Buna göre; İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester City, 26 yaşındaki eldiveni kadrosuna katabilir. Radyospor'a konuşan futbolcu temsilcisi Tahsin Koca, "City Group, Machester City'nin sahipleri, İspanyol takımı Girona'yı aldı. Amaçları Avrupa'nın her ülkesinde şampiyon bir takıma sahip olmak. Uğurcan Çakır konusunda bir çalışmaları var. Ama tercihlerini santrfordan yana kullandılar. Transferin son günleriydi, vakit dardı, olmadı. Ancak bu transferden vazgeçmiş değiller." ifadelerini kullandı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!

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Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzatmıştı. Uğurcan Çakır, kendisini 2027 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza atmıştı.

Uğurcan Çakır fotoğrafları...

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