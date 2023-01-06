Rekor bedelle Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! İşte nedeni...

Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan ve bu kararıyla gündeme bomba gibi düşen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi konuşulmaya devam ediyor.
37 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, iş birliği ve sponsorlarla birlikte yılda 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakam kazanması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer resmi olarak açıklanmış olsa da Portekizli yıldız halen resmi olarak Al Nassr kulübünün oyuncu değil çünkü lisansı çıkarılamıyor.
Yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr kulübünde bir oyuncunun takımdan gönderilerek yer açılması beklenirken, konuyla alakalı konuşan bir kulüp yetkilisi "Al Nassr, Ronaldo için henüz lisans çıkaramadı. Çünkü yabancı bir oyuncu için boş yer yok. Yabancı oyunculardan birinin satışıyla ilgili müzakereler sürüyor. Henüz son aşamaya girilmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Bu ismin ise gözden çıkarılan isimlerden birisi olan Özbek oyuncu Jaloliddin Masharipov. 29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi beklenirken, bu oyuncu için Suudi kulübüyle görüşme halinde olan takımlardan biri de Konyaspor.
İki taraf arasında anlaşma sağlanması halinde Masharipov Konyaspor'un yolunu tutarken, Ronaldo'nun lisansı çıkarılabilecek.