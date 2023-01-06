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Rekor bedelle Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! İşte nedeni...

06.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi ekibi Al Nassr olurken, 37 yaşındaki oyuncunun bu tercihi tüm dünyada çokça konuşulmuştu. Yeni sezonda Arabistan ekibinde top koşturacak olan yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan ve bu kararıyla gündeme bomba gibi düşen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi konuşulmaya devam ediyor.

37 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, iş birliği ve sponsorlarla birlikte yılda 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakam kazanması bekleniyor.

LİSANSI ÇIKARILAMIYOR 

LİSANSI ÇIKARILAMIYOR 

Öte yandan bu transfer resmi olarak açıklanmış olsa da Portekizli yıldız halen resmi olarak Al Nassr kulübünün oyuncu değil çünkü lisansı çıkarılamıyor.

"BOŞ YER YOK" 

"BOŞ YER YOK" 

Yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr kulübünde bir oyuncunun takımdan gönderilerek yer açılması beklenirken, konuyla alakalı konuşan bir kulüp yetkilisi "Al Nassr, Ronaldo için henüz lisans çıkaramadı. Çünkü yabancı bir oyuncu için boş yer yok. Yabancı oyunculardan birinin satışıyla ilgili müzakereler sürüyor. Henüz son aşamaya girilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZÜ KULAĞI KONYASPOR'DA 

GÖZÜ KULAĞI KONYASPOR'DA 

Bu ismin ise gözden çıkarılan isimlerden birisi olan Özbek oyuncu Jaloliddin Masharipov. 29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi beklenirken, bu oyuncu için Suudi kulübüyle görüşme halinde olan takımlardan biri de Konyaspor.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA... 

ANLAŞMA SAĞLANIRSA... 

İki taraf arasında anlaşma sağlanması halinde Masharipov Konyaspor'un yolunu tutarken, Ronaldo'nun lisansı çıkarılabilecek.

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