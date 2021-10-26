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Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi

26.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bridget Jones’un Günlüğü serisinin yıldızı Renee Zellweger, dağın eteğinde yer alan çiftlik tarzı evini 6,4 milyon dolara sattı.

Ünlü oyuncunun 6 yılda neredeyse yüzde 50 kar ederek sattığı evde yok yok!

6 YILDA YÜZDE 50 KARLA SATTI! SERVET DEĞERİNDE

Ünlü oyuncu Renee Zellweger, Los Angeles’taki Topanga Kanyonu’nda yer alan evini 6,4 milyon dolara sattı.
Bridget Jones’un Günlüğü serisinin yıldızı olan 52 yaşındaki oyuncunun lüks evinde yok yok.
Ev, satışa çıkarılmasından sonra iki hafta içinde satıldı.
Zellweger, çiftlik tarzındaki evini, 2015’te 3,4 milyon dolara satın almıştı.
Dağın eteğinde yer alan ev, 9 dönümlük bir arazide yer alıyor.
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