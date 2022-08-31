SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Resmen açıklandı! Mario Balotelli imzayı attı...

Resmen açıklandı! Mario Balotelli imzayı attı...

31.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri çeken Mario Balotelli'nin ismi Galatasaray ile çokça anılırken, tecrübeli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Adana Demirspor 32 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar...

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adana Demirspor'daki geleceği merak konusu olan yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin yeni takımı resmen belli oldu. Adana Demirspor 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

3 MİLYON EURO...

0

İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.

35 MAÇ 19 GOL

mario-balotelli-adana-demirspor-2022-23-1661755759-91202

Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.

MARIO BALOTELLI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika Adana Demirspor yaşında ak yapılan açıklama kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

Kulüp kanalında skandal! Süper Lig devinde olay...

Kulüp kanalında skandal! Süper Lig devinde olay...

Görenler gözlerine inanamadı! F.Bahçe ve puan durumu...

Görenler gözlerine inanamadı! F.Bahçe ve puan durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi...

Hastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.