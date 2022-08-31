Resmen açıklandı! Mario Balotelli imzayı attı...

Adana Demirspor'daki geleceği merak konusu olan yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin yeni takımı resmen belli oldu. Adana Demirspor 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

3 MİLYON EURO...

İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.

35 MAÇ 19 GOL

Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.