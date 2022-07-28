Restore edilen Asude Hanım ve Seyyid-i Velayet türbeleri açıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yer alan Asude Hanım ve Seyyid-i Velayet türbeleri, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "150 Günde 150 Proje" kampanyası kapsamında Cibali'deki Asude Hanım Türbesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un manevi tarafını oluşturan eserleri koruyup onararak geleceğe taşımaya gayret ettiklerini söyledi.

İstanbul'u, geçmişten gelen tüm güzellikleri ve değerleriyle geleceğe taşımak istediklerini dile getiren İmamoğlu, Seyyid-i Velayet ve Asude Hanım türbelerini de bu anlayışla restore ettiklerini belirtti.

Türbelerdeki çalışmayı kitap haline getirdiklerini aktaran İmamoğlu, "İstanbul'un sahip olduğu kültürel mirasımıza, tarihi zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Seyyid-i Velayet ve Asude Hanım türbelerinin tarihçelerini detaylarıyla anlatarak, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılışları yapılan türbeleri gezerek dua etti.

Öte yandan, ocak ayında bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu'nun yanına gelerek sevgi gösterisinde bulunan Gülizar Gürkan isimli yaşlı kadın da açılışı takip etti. İBB tarafından servis edilen görüntülerde Gürkan'ın üzerinde yaka mikrofonu bulunduğu iddiasıyla olayın kurgu olduğu öne sürülmüştü.

Gülizar Gürkan, İmamoğlu'nun kendisine sahip çıktığını belirterek, teşekkür etti. Gürkan, yardım talebi için başvurduğu mahalle muhtarının kendisine, "İmamoğlu ihtiyaçlarını karşılasın.' dediğini öne sürerken, İmamoğlu da "Karşılar. O muhtara Allah akıl versin." karşılığını verdi.

- Türbelerin durumu tartışmalara yol açmıştı

Türbeler, metruk halleri dolayısıyla Aralık 2020'de haberlere konu olmuş ve İBB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında sorumluluk tartışması yaşanmıştı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy o tarihte yaptığı açıklamada, 11 Kasım 2016'da, 324 türbe, mezarlık ve hazirenin bakım, restorasyon ve güvenliğini İBB'ye, "Vakıf Mülkü Eski Eserin Projelerinin Hazırlanması ve Onarımının Yapılmasına İlişkin Protokol" ile verdiklerini bildirmişti.