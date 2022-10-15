YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

15.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren RHG Enertürk Enerji şirketi, Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu.

Sponsorluk için stadyum otoparkında düzenlenen imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile davetliler katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Erciyes Anadolu Holding'in her zaman Kayserispor'a destek olduğunu söyledi.

Erciyes Anadolu Holding'in özellikle mobilya alanında bir dünya markası olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bir çok alanda gurur kaynağımız olan holding, temiz enerji alanında da yüz akımız olan projelere imza atıyor. Kayserispor'a maddi destek olmamız lazım. İhtiyaç fazla. Kayserisporumuza destek konusunda Kayseri'mizin iş adamları fazla destek olmuyorlar." dedi.

Gözbaşı ise stadyumların şehirlerin kalbi olduğunu kaydetti.

Maçların şehirde yaşayan insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Gözbaşı, "Taraftarlarımız şehrin kalbinde iki haftada bir, bir araya geliyor. Her renkten, her siyasi görüşten, herkesin kucaklaştığı bir yer olarak isimlendiriyoruz ve bugün şehrin kalbi kabuk değiştiriyor. Bu değişikliğin kulübümüze de enerji katmasını diliyorum. Her yenilik bir heyecan, her yenilik bir umut." diye konuştu.

Çocukken koyu Fenerbahçe taraftarı olduğunu aktaran Ertekin de şimdilerde Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yendiğinde çok sevindiğini söyledi.

Erciyes Anadolu Holding olarak vatan, millet, ümmet, devlet ve bayrak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ertekin, "Alternatif enerji kaynakları olabilsin diye temiz enerjiye yani hidroya, güneşe ve rüzgara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en önemli markası Erciyes Anadolu Holding olarak Kayseri'nin en önemli markası Kayserispor'a destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsorluk için imza atıldı.

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erciyes anadolu holding kadir has stadyumu

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:36
Akşam
18:08
Yatsı
19:24
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.