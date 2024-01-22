Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık olarak duruyor''

40 yaşında olan Ricardo Quaresma, sahalara geri dönmek istediğini söyledi ve Beşiktaş ihtimalini resmen açıkladı. Bu açıklama sonrası sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları kendi aralarında tartışma yaşadı.
Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.
Quaresma'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı ikiye bölündü. Bir grup taraftar Quaresma'nın dönmesini isterken, diğer taraf ise Quaresma'nın transferine kesin olarak karşı çıkıyor.
2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yaptı.
Resmi olarak son maçına 2022 yılında çıkan Quaresma'nın futbol oynamaya el verişli olup olmadığı bilinmiyor. Bu sebeple Beşiktaş yetkilileri Quaresma transferine kesin olarak karşı çıkıyor.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos'un Ricardo Quaresma ile görüşeceği kaydedildi.