Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık olarak duruyor''

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.