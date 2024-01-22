SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık olarak duruyor''

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık olarak duruyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile özdeşleşmiş oyuncuların başında gelen Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması geldi. Kariyerinin son döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve kulüpsüz durumda bulunan Portekizli yıldızdan gelen açıklama sonrası taraftarlar ikiye bölündü.

40 yaşında olan Ricardo Quaresma, sahalara geri dönmek istediğini söyledi ve Beşiktaş ihtimalini resmen açıkladı. Bu açıklama sonrası sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları kendi aralarında tartışma yaşadı.

Canlı Skor

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Quaresma'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı ikiye bölündü. Bir grup taraftar Quaresma'nın dönmesini isterken, diğer taraf ise Quaresma'nın transferine kesin olarak karşı çıkıyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yaptı.

SON MAÇINA 2022'DE ÇIKTI

SON MAÇINA 2022'DE ÇIKTI

Resmi olarak son maçına 2022 yılında çıkan Quaresma'nın futbol oynamaya el verişli olup olmadığı bilinmiyor. Bu sebeple Beşiktaş yetkilileri Quaresma transferine kesin olarak karşı çıkıyor.

FERNANDO SANTOS GÖRÜŞECEK

FERNANDO SANTOS GÖRÜŞECEK

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos'un Ricardo Quaresma ile görüşeceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş quaresma yaşında portekizli
En Çok Okunan Haberler
Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim'in saha kenarındaki bu hareketi gündem oldu

Fatih Terim'in saha kenarındaki bu hareketi gündem oldu

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia!

Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.