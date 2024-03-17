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Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü! Trabzonspor taraftarının sahaya girmesine büyük tepki gösterdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 23:17
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Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bordo-mavilileri 3 yıl sonra deplasmanda kazandı. Mücadelenin son düdüğünün ardından Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırıda bulundu. O anları yorumlayan Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çılgına döndü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha bir anda karıştı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı. Rıdvan Dilmen canlı yayında o anları değerlendirirken sinirlerine hakim olamadı.

"ŞU MAÇ YORUMLANIR MI ALLAH AŞKINA?"

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Rıdvan Dilmen, "Şu maç yorumlanır mı Allah aşkına? Maç mı oynandı yani. Üzücü. 2024 yılındayız, çok şey gördüm ama mıntıka temizliği yapan futbolcu yeni gördüm." dedi.

"FENERBAHÇE HERKESİ YENMİŞTİR"

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Rıdvan Dilmen, ''Bugün Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir.'' açıklamasını yaptı.

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