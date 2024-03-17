Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü! Trabzonspor taraftarının sahaya girmesine büyük tepki gösterdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha bir anda karıştı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı. Rıdvan Dilmen canlı yayında o anları değerlendirirken sinirlerine hakim olamadı.

"ŞU MAÇ YORUMLANIR MI ALLAH AŞKINA?"

Rıdvan Dilmen, "Şu maç yorumlanır mı Allah aşkına? Maç mı oynandı yani. Üzücü. 2024 yılındayız, çok şey gördüm ama mıntıka temizliği yapan futbolcu yeni gördüm." dedi.

"FENERBAHÇE HERKESİ YENMİŞTİR"

Rıdvan Dilmen, ''Bugün Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir.'' açıklamasını yaptı.

