Rıdvan Dilmen'den ''Tekme, tokat dayak yediler'' çıkışı! Fenerbahçe maçının devre arasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu!

Rıdvan Dilmen'i izleyenler gözlerine inanamadı. Büyük bir öfkeyle yayına başlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında adeta dayak yediğini savundu. Maçın hakemlerine göndermelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in ifadeleri kısa süre içinde gündeme oturdu.
Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin de göğsünde Türk bayrağı arması var, yapmayın yazıktır. Fenerbahçelileri bir güzel dövüyorlar. Tekme, tokat her şey serbest!"
"Böyle bir dayak yeme olmaz. Batshuayi'yi ceza sahası içinde net düşürdüler ve penaltıydı. Bir kişi bile VAR'dan uyarmadı. 45 dakika boyunca çocuğu dövdüler."
"Oyuncuları alnından öpmek lazım. O kadar tekme yemelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Dayak yediler resmen ya... Sarı kart bile yemeden ilk yarıyı tamamladılar helal olsun"
"Maçın hakeminin gözünün önünde Ndiaye küfür ediyor. Hakemin gözünün içine baka baka yapıyor. Yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkası dönük oyucnya tekme atıyor. Her yol serbest!"
"2011 yılından beri Fenerbahçe'yi yiye yiye bitiremediler! Doymuyorlar ya doymuyorlar! Bu ülkede böyle futbol oynanır mı ya? Bir maç böyle yönetilir mi?"