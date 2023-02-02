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  4. Rıdvan Dilmen'den ''Tekme, tokat dayak yediler'' çıkışı! Fenerbahçe maçının devre arasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu!

Rıdvan Dilmen'den ''Tekme, tokat dayak yediler'' çıkışı! Fenerbahçe maçının devre arasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu!

02.02.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Fenerbahçe maçının devre arasını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in öfkesi sosyal medyada gündem oldu. İlk 45 dakikayı hayretler içinde izlediğini söyleyen Dilmen, maçı değerlendirmek istemediğini ve Fenerbahçeli oyuncuların ilk 45 dakikada sahada 'dayak' yediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen'i izleyenler gözlerine inanamadı. Büyük bir öfkeyle yayına başlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında adeta dayak yediğini savundu. Maçın hakemlerine göndermelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in ifadeleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

"FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜZEL DÖVÜYORLAR"

"FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜZEL DÖVÜYORLAR"

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin de göğsünde Türk bayrağı arması var, yapmayın yazıktır. Fenerbahçelileri bir güzel dövüyorlar. Tekme, tokat her şey serbest!"

"BÖYLE DAYAK YEME OLMAZ"

"BÖYLE DAYAK YEME OLMAZ"

"Böyle bir dayak yeme olmaz. Batshuayi'yi ceza sahası içinde net düşürdüler ve penaltıydı. Bir kişi bile VAR'dan uyarmadı. 45 dakika boyunca çocuğu dövdüler."

"OYUNCULARIN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM"

"OYUNCULARIN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM"

"Oyuncuları alnından öpmek lazım. O kadar tekme yemelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Dayak yediler resmen ya... Sarı kart bile yemeden ilk yarıyı tamamladılar helal olsun"

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KÜFREDİYOR"

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KÜFREDİYOR"

"Maçın hakeminin gözünün önünde Ndiaye küfür ediyor. Hakemin gözünün içine baka baka yapıyor. Yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkası dönük oyucnya tekme atıyor. Her yol serbest!"

"DOYMUYORLAR YA!"

"DOYMUYORLAR YA!"

"2011 yılından beri Fenerbahçe'yi yiye yiye bitiremediler! Doymuyorlar ya doymuyorlar! Bu ülkede böyle futbol oynanır mı ya? Bir maç böyle yönetilir mi?"

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