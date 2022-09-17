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Rıdvan Dilmen'in sözleri Galatasaraylılar'ı çılgına çevirdi!

17.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u son bölümde bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 3'de 3 yaparken, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı takımın galibiyetinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in karşılaşma sonunda yaptığı yorumlar Galatasaraylı taraftarları kızdıracak cinstendi. İşte o yorumlar...

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 7. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Sarı-Kırmızılılar'ın Sergio Oliviera ve Calvo'nun kendi kalesine attığı gol sonrası 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, bu galibiyetle Galatasaray puanını 16'ya yükselterek Süper Lig'de maç fazlasıyla yeni lider oldu.

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair yorumlarda bulunurken, Dilmen'in bazı yorumları Galatasaraylı taraftarları çılgına çevirdi.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI...

"BU MAÇTA DAHA KÖTÜ OYNADI"

"BU MAÇTA DAHA KÖTÜ OYNADI"
"Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir."

"LİDER KAPATMAK ÖNEMLİ"

"LİDER KAPATMAK ÖNEMLİ"
"Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."

"BU OYUNCULAR 8 YIL ÖNCE ÇİLEK OLMAZDI"

"BU OYUNCULAR 8 YIL ÖNCE ÇİLEK OLMAZDI"
"Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira'da olmaz."

"KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"

"KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"
"Sergio giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi. Ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı."

"BİRDEN ÇOK HAGI'Yİ BU FUTBOL KALDIRMAZ"

"BİRDEN ÇOK HAGI'Yİ BU FUTBOL KALDIRMAZ"
"Hagi'nin ağır kalmasını diğer oyuncular kaldırabilir. Ama birden fazla Hagi'yi bu günümüz futbolu kaldırmaz. Mertens için de aynı şey geçerli. Senin 10 numaran Mertens'se merkez orta sahanda iki tane defansı düşünen oyuncun olmalı."
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Rıdvan Dilmen Konyaspor son dakika galatasaray Deniz Can Aktaş
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