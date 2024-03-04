Rihanna düğündeki performansıyla gündemdeydi! Eleştiri yağarken iddialı pozlar geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rıhanna sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Asya'nın en zengin insanı olan ve 114 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani'nin 3 gün 3 gece süren bir düğün yaptı. Düğünde sahne alan Rihanna eleştiri oklarının hedefi oldu.
Jamnagar bölgesinde düzenlenen törende Barbadoslu pop yıldızı Rihanna ve ABD'li sihirbaz David Blaine sahne aldı. Rihanna'nın 90 dakikalık performans için 6 milyon dolar aldığı öğrenildi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Rihanna'nın performansının beklentileri karşılamadığını belirterek eleştiri yöneltti.
Şarkıcının paerformansına sosyal medyada "Rihanna çok tembel bir performans göstermiş", "Bu kadar çok paraya çok az iş yapmış" gibi yorumlar geldi.
Rihanna, Instagram'da iç çamaşırlarıyla çektiği yeni bir video paylaşarak Hindistan'daki düğün performansının ardındaki tartışmalardan kaçındı.
Savage X Fenty By Rihanna iç çamaşırı serisinin resmi Instagram sayfası aracılığıyla paylaşım yapan 36 yaşındaki yıldız, kendi tasarladığı iç çamaşırı setiyle poz verdi.