Rihanna düğündeki performansıyla gündemdeydi! Eleştiri yağarken iddialı pozlar geldi

Asya'nın en zengin insanı olan ve 114 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani'nin 3 gün 3 gece süren bir düğün yaptı. Düğünde sahne alan Rihanna eleştiri oklarının hedefi oldu.