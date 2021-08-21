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Rihanna küçük arkadaşıyla gece gezmesinde

21.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde milyarder listesine giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna, önceki akşam bir restorana girerken görüntülendi. Rihanna'nın yanındaki küçük kız çocuğu dikkatlerden kaçmadı.

Rihanna, önceki akşam yanında saçları örgülü küçük bir kız çocuğuyla birlikte Santa Monica'da görüntülendi.

RİHANNA'NIN YANINDAKİ KÜÇÜK KIZ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü bir restorana giren 33 yaşındaki şarkıcı, o gece için beyaz bir mini elbise giydi.

ELİNİ HİÇ BIRAKMADI

ELİNİ HİÇ BIRAKMADI
Küçük çocuğun elini hiç bırakmayan Rihanna, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek yoluna devam etti.

MİLYARDERLER LİSTESİNDE

MİLYARDERLER LİSTESİNDE
Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti.
Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.
Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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