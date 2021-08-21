Rihanna küçük arkadaşıyla gece gezmesinde

Rihanna, önceki akşam yanında saçları örgülü küçük bir kız çocuğuyla birlikte Santa Monica'da görüntülendi.

RİHANNA'NIN YANINDAKİ KÜÇÜK KIZ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü bir restorana giren 33 yaşındaki şarkıcı, o gece için beyaz bir mini elbise giydi.

ELİNİ HİÇ BIRAKMADI Küçük çocuğun elini hiç bırakmayan Rihanna, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek yoluna devam etti.

MİLYARDERLER LİSTESİNDE Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti.

Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.