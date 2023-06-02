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  4. Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian... Forbes, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı

Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian... Forbes, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı

02.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla 'kendini yoktan var eden' kadınları sıralayan Forbes'un listesinde Kylie Jenner'ın 6. kez üst üste yer alarak gündeme geldi.

ABD merkezli Forbes dergisi zengin kadınlar listesiyle yine dikkat çekti. Listede Kardahian Jenner ailesinden isimler de vardı.

Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.

BÜYÜK REKOR O ÜNLÜDE

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile müzik sektöründeki en zengin 2. kadın oldu. Swift listenin genelinde 34. sırada.

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı. Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada.

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 21. sırada yer aldı.

RIHANNA

RIHANNA

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, 20. sırada yer aldı. SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.

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