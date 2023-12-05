Rita Ora arkasını dönünce olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Rita, kıyafetinin ön kısmından sade, siyah, yere kadar uzanan bir elbise giydiği anlaşılınca hayranlarını şaşkına çevirdi. Yıldız, vücudunu mükemmel bir şekilde saran ve kıskanılacak kıvrımlarını vurgulayan şık elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı.