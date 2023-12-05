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  4. Rita Ora arkasını dönünce olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Rita Ora arkasını dönünce olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

05.12.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine giren Rita Ora son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da adından söz ettiriyor. Rita Ora son olarak British Fashion Awards 2023 gecesinde iddialı seçimiyle dikkat çekti.

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kendini spora veren ve fit görünümünü cesur tarzıyla sergileyen Rita Ora British Fashion Awards 2023 kırmızı halısında yine adından söz ettirdi.


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SADE ÖN KISMI GÖRENLER ŞAŞIRDI AMA...

Rita Ora, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri için göz alıcı bir görünüm sergileyerek bunu yepyeni bir seviyeye taşıdı.

33 yaşındaki şarkıcı, sırtından aşağıya doğru inen tuhaf dinozor benzeri gümüş sivri uçlarla kendini yarı insan yarı sürüngene dönüştürdü.

Kameralar ilginç aksesuarı fark edince Rita sırtının göründüğünden emin olmak için kendini açmaya özen gösterdi.

Tasarımcısının inanılmaz bir iş çıkardığı belliydi, çünkü sivri uçlar derisinden çıkıyor gibi görünüyordu.

Rita, kıyafetinin ön kısmından sade, siyah, yere kadar uzanan bir elbise giydiği anlaşılınca hayranlarını şaşkına çevirdi. Yıldız, vücudunu mükemmel bir şekilde saran ve kıskanılacak kıvrımlarını vurgulayan şık elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı.

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Rita Ora ele gecesi
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