İSTANBUL (AA) - Beykoz Riva sahilinde son 2 günde 2 telef olmuş büyükbaş hayvan denizden çıkarıldı.
Plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu.
Telef olan hayvanlar, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alındı.
Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, biri dün diğeri de bugün olmak üzere denizden çıkarılan iki hayvan, ilçe tarım müdürlüğünün bilgisi dahilinde ekipler tarafından gömüldü.
Yapılan incelemede her iki hayvanın da küpesiz olduğu tespit edildi.
Ekipler, küpesiz olmaları nedeniyle hayvanların, bir gemiden denize düşmüş ya da farklı bir ülkenin sularından buraya sürüklenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
- Ekipler, küpesiz olmaları nedeniyle hayvanların, bir gemiden denize düşmüş ya da farklı bir ülkenin sularından sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor
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