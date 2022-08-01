YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

01.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, küpesiz olmaları nedeniyle hayvanların, bir gemiden denize düşmüş ya da farklı bir ülkenin sularından sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

İSTANBUL (AA) - Beykoz Riva sahilinde son 2 günde 2 telef olmuş büyükbaş hayvan denizden çıkarıldı.

Plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu.

Telef olan hayvanlar, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alındı.

Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, biri dün diğeri de bugün olmak üzere denizden çıkarılan iki hayvan, ilçe tarım müdürlüğünün bilgisi dahilinde ekipler tarafından gömüldü.

Yapılan incelemede her iki hayvanın da küpesiz olduğu tespit edildi.

Ekipler, küpesiz olmaları nedeniyle hayvanların, bir gemiden denize düşmüş ya da farklı bir ülkenin sularından buraya sürüklenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

- Ekipler, küpesiz olmaları nedeniyle hayvanların, bir gemiden denize düşmüş ya da farklı bir ülkenin sularından sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Riva sahilinde telef olmuş iki büyükbaş hayvan bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.