RİZE (AA) - Rize'nin yüksek rakımlı yaylası, haziranda yağan karla kısmen beyaza büründü.
Kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'na kar yağdı.
Kısmen beyaza bürünen bölgedeki yaylacılar ile tatilciler, sabah kar sürpriziyle karşılaştı.
Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı
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