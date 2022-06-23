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Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

23.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

RİZE (AA) - Rize'nin yüksek rakımlı yaylası, haziranda yağan karla kısmen beyaza büründü.

Kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'na kar yağdı.

Kısmen beyaza bürünen bölgedeki yaylacılar ile tatilciler, sabah kar sürpriziyle karşılaştı.

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

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