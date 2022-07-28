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Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

28.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

RİZE (AA) - Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübü (KDRK) tarafından düzenlenen etkinlikle 34 dağcı, Kaçkar Dağı zirve tırmanışı yaptı.

KDRK Başkanı Mehmet Emin Ayhan, gazetecilere, 12'si yabancı 34 dağcının, 15 Temmuz'da, Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan Avusor Yaylası'ndan hareket edip Altıparmak mevkisine ulaşarak kamp kurduğunu söyledi.

Ertesi gün Kaçkarlar'ın zirvesine hareket eden ekibin zorlu tırmanışı 7 saatte tamamladığını aktaran Ayhan, zaman zaman kayaları ip yardımı ve özel ekipman kurarak geçtiklerini belirtti.

Ayhan, zirveye ulaşan ekibin bir süre kamp kurduğunu, ardından Avusor Yaylası'na inerek tırmanışı başarılı şekilde tamamladığını kaydetti.

Kaçkar Dağları'na Avusor Yaylası üzerinden tırmanış rotasının zor olduğuna dikkati çeken Ayhan, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sakatlanma ve yaralanma olmadı. Program boyunca hava şartları da iyi geçti. Dağcılar keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Özellikle bölgenin önemli değerleri olan buzul gölleri görme imkanı oldu. Yurt dışından 12 katılımcı tırmanışımıza eşlik etti. Dağlarda sadece ayak izlerimizi bırakırken peşimize sadece fotoğraf ve görüntülerimizi getirdik."

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

Rize'de 34 dağcı Kaçkar Dağları'na tırmandı

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Anahtar Kelimeler:
kaçkar dağları

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