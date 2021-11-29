Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

RİZE (AA) - Rize'de, Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı.

İslampaşa Mahallesinde bulunan öğrenci yurdunun A Blok çatı katında alevler yükseldi.

İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, AA muhabirine yangının çatı katından başladığını anlattı.

Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.

Cihan Mor ise anons ile birlikte yurdu boşalttıklarını kaydederek, koridorlarda sigara kokusu olduğunu böyle bir şeyin olacağının endişesini yaşadıklarını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ) Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.