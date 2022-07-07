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Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

07.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'de denizde boğulan 17 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın cenazesi defnedildi.

Çiftekavak Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşları ile denize girdikten sonra boğulan Fatih Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Aktaş için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ebrar'ın babası Cahit, annesi Ayşegül Aktaş, kız kardeşleri, yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak ve vatandaşlar katıldı.

Aktaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

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Rize boğulma

Rize Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
02:48
Sabah
04:46
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
20:00
Yatsı
21:49
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