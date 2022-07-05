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Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

05.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralananın olmadığı kazada, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.

İlçeye bağlı Kirazlık mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen SC-777-AH plakalı dinamit yüklü tır ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı 34 FCP 676 plakalı kamyonet çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, tırın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.

Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

- Yaralananın olmadığı kazada, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'de dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

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trafik kazası Rize

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