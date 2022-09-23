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Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

23.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı kısmen aksattı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde debisi yükselen bir ırmak taştı.

Irmaktan taşan suların Karadeniz Sahil Yolu'na dolması sebebiyle yolun Artvin yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Bu şeritteki ulaşım Karayolları ekiplerinin yoldaki suyu tahliyesiyle normale döndü.

Yağış yüzünden yolun Trabzon yönündeki ulaşımda ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Sağanağın etkisini devam ettirdiği kentte ekiplerin tedbirleri de sürüyor.

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

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