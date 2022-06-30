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Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

30.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

RİZE (AA) - Rize'de polis memuru Seçkin Yıldız, "herkes için futbolda mavi kart" adlı uygulama ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende ödülünü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Hasan Sarıçiçek'ten aldı.

Gökduman, Yıldız'ı tebrik ederek, "Böyle güzel bir çalışmayı ödüllendirip arkadaşlarımızı cesaretlendirdikleri için Milli Olimpiyat Komitesine de teşekkür ediyorum." dedi.

TMOK Üyesi Sarıçiçek ise her yıl farkındalığı olan özgün çalışmalara öncelik tanıdıklarını belirterek, "İyiye, doğruya giden güzel bütün gayretler örnek alınsın diye onları ödüllendiriyoruz. Seçkin Yıldız'ın çalışması, yüzlerce aday içerisinden seçilerek uluslararası bilim kurullarında da takdir edildiği için tarafımızdan ödüle layık görüldü. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Seçkin Yıldız, ödüle layık görüldüğünü duyunca çok heyecanlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışmamız, Artvin'in Arhavi ilçesinde uygulanan 'herkes için futbolda mavi kart' etkinliği. On yıldır yapılan etkinlikte çocuklara sarı ve kırmızı kart göstermeyip olumlu davranışları mavi kart ile ödüllendiriyoruz. Mavi kart centilmenliği, sportmenliği simgeleyen sembolik bir kart. Bu projeyi yüksek lisans tezine dönüştürdük ve etkilerini ölçtük. Yüksek lisans tezini de akademik makaleye dönüştürdük. Sonra bu çalışmalar Fair Play komisyonuna önerildi ve komisyon beni ödüle layık gördü."

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

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