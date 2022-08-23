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Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

23.08.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi.

Yanbay için İslampaşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Yanbay'ın cenazesi, ikinci vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

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Rize cenaze töreni

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