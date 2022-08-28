YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

28.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'nin fethinin 561. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüş düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

Katılımcıların, 150 metrelik dev Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde sona erdi. Etkinlik tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:24
İkindi
16:07
Akşam
19:05
Yatsı
20:31
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.