Yürüyüşe, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

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