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Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

11.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçuruma düşen kadını kurtarma çalışması sırasında meydana gelen kazada, aracı kullanan jandarma personeli yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen kadın ile kurtarma çalışmaları sırasında araçla uçuruma yuvarlanan jandarma personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

- Uçuruma düşen kadını kurtarma çalışması sırasında meydana gelen kazada, aracı kullanan jandarma personeli yaralandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

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