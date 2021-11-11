Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

- Uçuruma düşen kadını kurtarma çalışması sırasında meydana gelen kazada, aracı kullanan jandarma personeli yaralandı

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