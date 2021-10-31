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Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

31.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" gerçekleştirildi.

Vali Erdal Ata Stadyumunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, atmaca kültürünün Rize ve Artvin'de yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğunu söyledi.

Kültürün devamı için festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade eden Kahya, "Atmaca kültürü çok önemli bir yaşam biçimi ve doğa koruma şeklidir. Atmaca tutkunları hayvanların yaşam alanlarını, doğayı ve suyu korur. Çünkü atmacanın, şahinin ormana, yıkanmak için suya ihtiyacı vardır. Atmaca tutkunları bu işi yaşam biçimi şeklinde yapar." dedi.

Kahya, bölgenin göç yolu olduğunu ve bu geleneğin uzun yıllardan bu yana bilinçli bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında güzellik ve beceri yarışması düzenlendi. Yarışmaya 36 kişi atmaca, 13 kişi ise şahin ile katıldı. Güzelliğin yanında en uzağa uçabilme yarışı yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere kupa verildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ayaklarındaki bağları çözülen 75 atmaca da doğaya salındı.

Etkinliğe, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu ile hayvan bakıcıları ve vatandaşlar katıldı.

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı

Rize'de "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" yapıldı
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