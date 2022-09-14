Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı

RİZE (AA) - Rize'de, 2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.
İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde şiddetli yağış sonucu Çayeli ve Fındıklı ilçelerinin bazı köylerinde olumsuzluklar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yağışlar sonrasında Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy, Musadağı, Kestanelik, Zafer, Yeşilköy, Yenihisar ve Kaçkar köylerinde, Fındıklı ilçesine bağlı Sümer ve Derbent köylerinde heyelanlar meydana gelmiş ve söz konusu yollar ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki yollarda oluşan tüm olumsuzluklar giderilmiş ve ulaşım yeniden sağlanmıştır."
- Çayeli ve Fındıklı ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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