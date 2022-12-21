Roman Abramoviç gözünü kararttı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı satın almakla ilgileniyor!

ABRAMOVİÇ'E ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edilmişti. İngiltere hükümeti de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Roman Abramoviç'e çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.