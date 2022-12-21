SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Roman Abramoviç gözünü kararttı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı satın almakla ilgileniyor!

Roman Abramoviç gözünü kararttı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı satın almakla ilgileniyor!

21.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunmuştu. Bir türlü anlaşma sağlanamadığı için bu anlaşma suya düşmüş ve Abramoviç istediğine ulaşamamıştı. O zamanlardan beri Türkiye'de yaşayan Abramoviç'in özellikle İstanbul'a hayran kaldığı ve kendisine özel bir ev inşa ettirdiği iddia edildi. Hatta Abramoviç'in İstanbul'dan bir takım almak için harekete geçtiği ifade edildi.

Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve istediği kulübü satın alamamıştı. O günden beri Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edildi.

ABRAMOVİÇ'E ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

ABRAMOVİÇ'E ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edilmişti. İngiltere hükümeti de Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Roman Abramoviç'e çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

CHELSEA'Yİ SATILIĞA ÇIKARTTI

CHELSEA'Yİ SATILIĞA ÇIKARTTI

İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edildi.

GÖZTEPE'Yİ ALMAK İSTEDİ

GÖZTEPE'Yİ ALMAK İSTEDİ

Abramoviç'in o dönem Süper Lig'de bulunan Göztepe ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat karşılıklı anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu ortaklık suya düşmüştü.

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

O günden sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Abramoviç, ülkeye hayran kaldı ve ayrılmak istemedi.

KENDİNE EV YAPTIRIYOR

KENDİNE EV YAPTIRIYOR

İstanbul'da kendine ev bile yaptıran Abramoviç, burada yatırımlarda bulunmak istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Chelsea fenerbahçe galatasaray roman abramoviç Göztepe premier lig ekipleri

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor...

Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor...

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı!

Galatasaray'dan eski öğrencisini Kasımpaşa'ya getiriyor!

Galatasaray'dan eski öğrencisini Kasımpaşa'ya getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.