Ronaldo, Benzema ve Neymar! Bu işin sonu nereye varacak? Arabistan'daki transfer rüzgarını usta isimlere tek tek sorduk

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrasında futbola yatırımlarını arttıran Suudi Arabistan'da kulüpler birçok yıldız oyuncuyu transfer etti.

Mynet Spor Özel - Berker İşleyen

YILDIZLAR TOPLULUĞU: SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

Dünya transfer borsasında Arap rüzgarına kapılan isimler arasında Benzema, Mane, Firmino, Jota, Mensah ve birçok yıldız bulunurken, bu oyunculara son olarak PSG'nin süper yıldızı Neymar katılmıştı. Brezilyalı yıldız Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e rekor bir ücretle transfer olmasının ardından Suudi Arabistan Ligi bünyesine bir yıldızı daha katmış oldu.

Peki transferde yaşanan Arabistan furyası dünya futbolunun geleceğini ne şekilde etkileyecek? Birçok usta ismin görüşlerini sizler için derledik...