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  4. Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

28.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ortalığı ayağa kaldıracan bir iddiada bulundu. Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo için transfer dedikodusu ortaya atan gazete, İtalya'da gündem olmuş durumda. Manchester United'dan ayrılması artık kesin olan Ronaldo'nun yeni adresi ise hayranlarını şoke edecek cinsten!

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United macerasının yavaş yavaş sonuna yaklaşan Cristiano Ronaldo için yeni takım önerileri medyada çalkalanmaya başlandı. İtalya'nın en önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ortalığı kasıp kavuracak cinsten bir iddia ortaya attı.

MERTENS'İN YERİNE GELİYOR!

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Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Mertens'in boşluğunu doldurmayı planlayan İtalyan kulübü Napoli, Ronaldo'nun menajeri ile görüştü. Cristiano Ronaldo da, Napoli'de oynamayı kabul etti. Bu olayın ardından La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ile Napoli flörtünün çok yakın zamanda mutlu sonla biteceğini yazdı.

HAYRANLARI ŞOKE OLDU

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Cristiano Ronaldo hayranları ise bu olayın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Manchester United'dan daha küçük bir takıma imza atacak olması Ronaldo hayranlarını derinden yaraladı. İlerleyen yaşı da göz önüne alındığında bu transferin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United galatasaray mertens napoli atan manchester 10 da,
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