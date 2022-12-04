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  4. Ronaldo için ülke genelinde anket! %70 oy çıktı, taraftarlar birbirine girdi

Ronaldo için ülke genelinde anket! %70 oy çıktı, taraftarlar birbirine girdi

04.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde yaşadığı olaylarla gündemden düşmezken İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Yaşanan olaylarda kimi taraftarlar Ronaldo'yu haksız bulurken, kimi taraftarlar yıldız ismi savundu. Son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak olan Portekiz'de mücadele öncesi Ronaldo için bir anket gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Bu sene Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, dev organizasyon birden çok hikayeyi de barındırıyor. Bunlardan biri de İngiltiz ekibi Manchester United'da yaşadığı kötü günlerin arından sözleşmesi feshedilen ve yaşadığı zorlu İngiltere macerasının ardından H Grubu'nda Gana karşısında çıktığı ilk mücadelede gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo'yu barındırıyor.

Grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna yükselmeyi başaran Portekiz, son 16 turu karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, 6 Aralık günü oynanacak mücadele öncesi yıldız isme taraftarlardan kötü haber geldi.

Portekiz'in önde gelen haber kaynaklarından A Bola'nın yaptığı ankete göre; Portekizli internet kullanıcılarının %70'i, Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçında ilk 11'de başlamaması için oy kullandı. Ünlü yıldızın taraftarın bu kararı karşısında ne tepki vereceği bilinmiyor.

MESSI'NİN GERİSİNDE...

MESSI'NİN GERİSİNDE...

Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo 118 kez fileleri havalandırdı. Messi ile rekabette olan Ronaldo Arjantinli oyuncunun gerisinde kaldı. Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Ronaldo Avusturalya ağlarını sarsarak 9 golü ulaşan Messi'nin gerisinde kaldı.

KULÜPSÜZ KALDI!

KULÜPSÜZ KALDI!

Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo şu an kulüpsüz durumda. Dünya Kupası'nın ardından kendine takım bulmaya çalışacak. Ünlü oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı netlik kazanmadı.

REKOR TEKLİF

REKOR TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'ya Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif geldiği yazılmıştı. Ronaldo'ya 2,5 yıllık sözleşmeye karşılık yılda 200 milyon Euro teklif edildiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz ronaldo At kata

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