Ronaldo için ülke genelinde anket! %70 oy çıktı, taraftarlar birbirine girdi

Bu sene Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, dev organizasyon birden çok hikayeyi de barındırıyor. Bunlardan biri de İngiltiz ekibi Manchester United'da yaşadığı kötü günlerin arından sözleşmesi feshedilen ve yaşadığı zorlu İngiltere macerasının ardından H Grubu'nda Gana karşısında çıktığı ilk mücadelede gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo'yu barındırıyor.