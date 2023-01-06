Ronaldo ve eşi Georgina'ya şok! Krallığın kuralı: Evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşayamaz! Suudi Kralı devreye girdi

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla futbol gündemine damgasını vuran ve kulübü Manchester United'ı ihanet ile suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti.
Bonservisini eline alan yıldız futbolcu kariyerinde yepyeni bir sayfa açarken, yeni takımı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr olmuş, resmi açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Futbol tarihinin en büyük kontratıyla 2 yıllık imza atan Ronaldo, kendisi için düzenlenen imza töreninde kontratı ve Avrupa futbolundan ayrılışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İmza sırasında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden transfer teklifleri aldım ama Suudi Arabistan'a gelip burada bir şeyleri değiştirmeyi seçtim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim. Avrupa'da işim bitti. Orada kazanılabilecek her şeyi kazandım."
Çoğu insan futbol hakkında konuşuyor ama gerçekten bir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Şampiyon olan Arjantin'i yenen tek takım. Afrika ülkelerinin yaptıkları da ortada. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. (gülerek) ifadeleriyle dikkat çekmişti.
Tüm bunlar yaşanırken Ronaldo için beklenmedik bir engel gündeme geldi. Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sonrası gözler Riyad'a sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile birlikte giden Ronaldo'nun durumuna çevrilmişti.
Çıkan haberlerin ardından Suudi Kralı'nın da izni ile dünyaca ünlü çift bu kuraldan muaf tutulacağı öğrenildi.