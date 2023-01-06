Ronaldo ve eşi Georgina'ya şok! Krallığın kuralı: Evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşayamaz! Suudi Kralı devreye girdi

"EŞSİZ BİR KONTRATI HAK ETTİM"

Çoğu insan futbol hakkında konuşuyor ama gerçekten bir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Şampiyon olan Arjantin'i yenen tek takım. Afrika ülkelerinin yaptıkları da ortada. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. (gülerek) ifadeleriyle dikkat çekmişti.