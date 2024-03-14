Rus güzel Arda'nın golünü saatler önce bilmiş! Paylaşımıyla şaşkınlık yarattı: İlk golü olacak!

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 90. dakikada oyuna dahil olan Arda'nın golü büyük yankı uyandırmıştı. Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetinden çok Arda Güler'in golü konuşulurken, yıldız isim ayrıca Real Madrid formasıyla attığı bu golün ardından La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu olarak tarihe geçmişti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in takımıyla ilk golünün ardından "Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Arda Güler'in attığı ilk golle ilgili herkesi şaşırtan bir olay da gün yüzüne çıktı. Real Madrid'in Celta Vigo'yla oynayacağı maçın sabahında Rus fenomen Svetlana Alekseeva bir Arda Güler paylaşım yaptı.
Alekseeva, Santiago Bernabeu Stadı’nın önünde Arda Güler forması giydiği bir video paylaştı. Fakat paylaşımda dikkat çeken şey Rus fenomenin, ‘Bernabeu'da bir maça daha hazırım. Bugün Arda Güler'in Real Madrid ile ilk golü olacak’ açıklaması yazmasıydı.
Maçtan saatler önce yapılan paylaşımda Alekseeva’nın Arda Güler’in Real Madrid’deki ilk golünü atacağını doğru tahmin etmesi sosyal medyada gündem oldu.
İkili daha önce bir araya gelmiş ve sosyal medyada trend haline gelen çay akımıyla alakalı bir video çekmişlerdi.