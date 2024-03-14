Rus güzel Arda'nın golünü saatler önce bilmiş! Paylaşımıyla şaşkınlık yarattı: İlk golü olacak!

"BÜYÜK BİR YETENEK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in takımıyla ilk golünün ardından "Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullanmıştı.