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Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

12.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Limanda yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, mega yatlar "319011300" Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde, Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" körfezde alargada bekliyor.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris yat eclipse roman abramoviç

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