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Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

26.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, her yıl milyonlarca turistin Antalya'yı ziyaret ettiğini, kentin Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinde önemli görev üstlendiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak için Antalya'ya gelen Yerhov, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Yerhov, Antalya'nın kendileri için büyük değere sahip bir bölge olduğunu vurgulayarak, kenti Moskova ve Rusya ile bağlayan birçok ortak noktanın bulunduğuna dikkati çekti.

Belediye ile konsolosluk arasında da iletişimin iyi olduğunu dile getiren Yerhov, "Antalya, Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinde önemli bir görev üstleniyor. Bunun başlıca sebebi, her yıl milyonlarca Rus turistin Antalya'yı ziyaret etmesi ve yerleşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Böcek de Rostov ve Kazan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehirleri olduğunu kaydetti.

Antalya'ya gelen Rus turist sayısının bu sezon 2 milyonu geçtiğini aktaran Böcek, "Türk turizminin başkenti Antalya olarak çok sayıda Rus vatandaşımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Antalya'da yerleşik yaşayan çok sayıda da Rus vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek daha sonra misafirlerine fuaye salonundaki "Antalya Sergisi"ni gezdirdi.

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya ziyaret

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