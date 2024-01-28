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  4. Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Model Irina Shayk, 16 yaşındaki halini paylaştı

Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Model Irina Shayk, 16 yaşındaki halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, 16 yaşındaki halini paylaşınca sosyal medyayı salladı. Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan, bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk'a beğeni yağdı.

Rus model Irına Shayk aynı zamanda podyumların en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Tam adı İrina Şeyklislamova olan Shayk, 2004 yılında başladığı kariyerinde modanın zirvesine kadar çıkmayı başardı.


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Yıllardır fit görünümüyle gündemde olan Shayk, kelimenin tam anlamıyla diyete karşı düşmanlık besliyor, sırrını düzenli spor ve doğru beslenme olarak açıklıyor.

Sosyal medyada güzelliğiyle dikkat çeken model 16 yaşındaki halini paylaşınca büyük beğeni topladı.

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.

Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk'in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu. 2004'te başladığı kariyeri onu moda dünyasının zirvesine taşıdı.

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Irina Shayk Model yaşında
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