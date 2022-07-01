Rüzgar engeline rağmen yarasa atlayışı yapan Avusturalyalı sporcular nefesleri kesti

ERZİNCAN (AA) - "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında Avusturalyalı sporcular Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny "buse jamp" ve "wingsuit" (yarasa atlayışı) yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43’üncüsü düzenlenen şenliklerde, 2 bin 200 rakımdan yapılan atlayışlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Kemaliye Gaban bölgesindeki etkinlikte base jump ve wingsuit sporcuları Granny ile Smith, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Atlayışını yapmadan önce yaklaşık yarım saat platform üzerinde rüzgarın durmasını bekleyen Granny, nefeslerin tutulduğu anda gökyüzünde saatte 200 kilometreyi bulan hızıyla uçuşunu yaptı.

Granny, yaklaşık bin 500 metre kadar havada süzüldükten sonra, sarp kayalıkların arasından geçip ilçe merkezinin üstünde paraşütünü açarak, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana indi.

Özel yaptırdığı at şeklindeki kıyafetiyle "Via Ferrata" parkuruna çıkan Smith de atlayış yapmadan önce özel kıyafetini hava ile doldurup, parkurun ön kısmına yürüdü.

Rüzgarın şiddetini artırması üzerine uzun bir süre beklediği platformdan kendini boşluğa bırakan Smith, kısa bir süre sonra paraşütünü açarak inişini gerçekleştirdi.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen, gazetecilere, hava muhalefetine rağmen atlayış yapan sporcuları heyecanla izlediklerini söyledi.

Atlayış anında rüzgarın olmaması gerektiğinin altını çizen Çelikmen, "Wingsuit sporunu yaparken normalde hiç rüzgar olmaması gerekiyor ama dünya çapında profesyonel olan sporcularımız atlayışı gerçekleştirdi. İnanılır gibi değil. Çok ekstrem bir hareketti. Normalde iniş güzergahları suyun karşısı olması gerekirken, Kemaliye üzerinde paraşüt açtılar. Zorlanmaları buradan belli." dedi.

- İzleyenler heyecanlarını gizleyemedi

Çelikmen, Smith'in kendilerinden birisi olduğunu ve yöre halkının kendisine "Abbas Yolcu" ismini koyduklarını ifade etti.

Hava durumuna göre atlayışların devam edeceğini belirten Çelikmen, şunları kaydetti:

"Şenliklerin kazasız geçmesini diliyoruz. Amacımız sporcuların hiçbir şeklide yaralanmaması. Yarın koşular başlıyor ve tırmanışlar da devam edecek. Görme engelli kardeşimiz milli sporcu Necdet Turan da Via Ferrata parkuruna tırmanış yapacak. Turan, dünyaya karanlıklar içerisindeki insanlar için bir umut. Hiçbir şekilde hayata küsmemek lazım. Mücadele etmek lazım. Gözle değil, gönül gözüyle de dünyayı görebilirsiniz. Tırmanışta, Turan bununla ilgili de bizlere bir mesaj verecek."

Şenlikleri izlemek üzere İstanbul’dan Kemaliye’ye gelen fotoğrafçı Sadık Üçok da atlayışların çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bu kadar rüzgara rağmen atlamaları ekstra bir heyecan verdi. Güzel ve başarılı bir atlayış yaptılar. Bizler de fotoğraflarken çok heyecanlandık. Güzel bir organizasyon" diye konuştu.

Çorum'dan gelen Ayşe Çalışkan ise şenliklerde heyecanın bol olduğu kısmına tanıklık ettiğini ve böyle bir atlayışı ilk kez gördüğünü dile getirdi.