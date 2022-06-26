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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:

26.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ahlaki ve manevi değerlerimizi her yerde önde tutacağız. Eğitimimizde çocuklarımızı bu aşıyla yetiştireceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, işsizliği çözmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak için büyük bir hamle yapacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ahlaki ve manevi değerlerimizi her yerde önde tutacağız. Eğitimimizde çocuklarımızı bu aşıyla yetiştireceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, işsizliği çözmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak için büyük bir hamle yapacağız." dedi.

Karamollaoğlu, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin genişletilmiş il divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, sahada yaptıkları çalışmaları ölçmek, değerlendirebilmek ve eksikliklerini belirleyebilmek için bu tür toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, gençlere çok daha fazla önem vereceklerini, Türkiye'nin her ilçesine, köyüne ve mahallesine ulaşma mecburiyetleri olduğunu, bunları sağlamaları halinde başarı elde edebileceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, fikirlerini ve düşüncelerini toplumdaki insanlara anlatmaları gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerisinde yaşadığımız problemlerin ancak Saadet Partisi ile çözülebileceğini onların kafalarına çivi çakar gibi çakmak. Erbakan Hoca hep çivi çakmak derdi buna. Biz mecburuz, çünkü insanımız bizi tanıyor, biliyor, ne yapacağımız hakkında fikri var zannediyoruz, ama emin olun birçok insan bizim düşüncelerimizi, politikalarımızı, ne yapmak istediklerimizi, geçmişte iktidara geldiğimiz dönemlerde zihniyet itibarıyla söylüyorum, Milli Görüşçüler olarak ne kadar büyük hamlelere imza attığımızı bilmiyorlar. Bırakın 50 sene önceyi 20 sene, 25 sene önce atılan adımları bile tam olarak idrak etmiyorlar. Hele de yüzde 40'lık genç nüfus bundan 25 sene önce alınan kararları, Erbakan Hocamızın attığı adımları ya unutmuş yahut da hiç duymamış. Biz bunları mutlaka anlatacağız."

Milli Görüşten hiçbir zaman ayrılmadıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Biz Milli Görüşçü olarak hiçbir zaman davamızdan taviz vermedik. 50 küsur senedir bu yoldayız. Milli Görüşçü olmak bir bakıma çok kolay. Dürüst olursun, adil olursun, insanın ne olduğunu bilirsin, Rabb'ine itaat edersin, hakkı savunur üstün tutarsın. O kadar da zor bir şey değil. Ama dünyevi menfaatlerin bunun önüne geçerse hapı yuttun. Küçücük bir delik sonra büyür, bir daha da rotanı düzeltemezsin." diye konuştu.

Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde hedeflerinin neler olacağını sıralayarak, "Ahlaki ve manevi değerlerimizi her yerde önde tutacağız. Eğitimimizde çocuklarımızı bu aşıyla yetiştireceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, işsizliği çözmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak için büyük bir hamle yapacağız. O zaman buna ağır sanayi hamlesi denmişti. Bugün sadece ağır sanayi hamlesi değil, yaygın bir sanayi hamlesini gerçekleştireceğiz. Sonra bizim gibi inanan, düşünen, tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkelerle bir araya gelip dünyada barışın tesisi için gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin il ve ilçe başkanlarına plaket sunarak, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:

- "Ahlaki ve manevi değerlerimizi her yerde önde tutacağız. Eğitimimizde çocuklarımızı bu aşıyla yetiştireceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, işsizliği çözmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak için büyük bir hamle yapacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi

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