Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "havacılık çalışanlarına saygı" kampanyası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yönetimi, koronavirüs salgını sonrası artan seyahat yoğunluğunda iş yükü artan havacılık sektörü çalışanları için "Saygı Gülümsetir" temasıyla farkındalık projesi başlattı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, pandemi sonrası özellikle yaz aylarında artan uçuş trafiği sebebiyle havalimanlarında yaşanan yoğunluğa dikkati çeken İSG yönetimi, 24 saat aralıksız hizmet veren havacılık sektörü çalışanlarına hak ettikleri saygının gösterilmesi için farkındalık sağlamayı amaçlayan projesini havalimanı terminalinde tanıttı.

Havalimanı ile ilk temas noktasından uçuş kapısına kadar farklı süreçlerde görev alan güvenlik, emniyet, temizlik, yolcu hizmetleri, gümrük ve otel personeliyle havalimanında çalışan paydaşların bir araya geldiği tanıtım toplantısında İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, "Saygı Gülümsetir" ve "Önce Saygı" temalı mesajların yer aldığı rozetleri çalışanların yakasına taktı.

Tanıtım toplantısında konuşan İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, günde yaklaşık 600 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanında her gün binlerce yolcuya hizmet veren çalışanların huzurlu bir şekilde, karşılıklı sevgi ve saygı ortamında çalışmasının önemine işaret ederek, bu nedenle "Saygı Gülümsetir" kampanyasının verdiği mesajın çok değerli olduğunu ifade etti.

İSG CEO'su Berk Albayrak da terminal genelinde paylaşılan bilgilendirme afişleri ve ekranlara yansıtılan yönlendirme mesajlarıyla yolcuları havalimanında geçerli kural ve düzenlemelere uymaya, çalışanlara kolaylık ve saygı göstermeye, nazik ve güler yüzlü davranışa davet ettiklerini kaydetti.

Albayrak, "Zamanla yarışan bir hizmet sektöründe, işini yoğun strese rağmen en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm havalimanı çalışanlarına hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin minnet borcudur." dedi.

Sabiha Gökçen ailesi olarak tüm paydaşlarıyla birlikte salgın sonrası seyahat talebindeki patlamayı başarılı bir şekilde yönettiklerini belirten Albayrak, "Koronavirüsün yol açtığı küresel belirsizlik sürecinde personelimizle özverili çalışmalarımız, operasyon verimliliğimizi artırdı. 2022’de sayısı artan dış hat yolcumuza daha iyi hizmet verebilmek için mevcut terminal kapasitemizi de artırdık. Bu başarı hikayesinin kahramanları çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen’in pandemiyi ve beraberinde tetiklediği ekonomik krizleri çalışanlarıyla omuz omuza atlattığını vurgulayan Albayrak, bahar aylarında başlayıp artarak devam eden uçuş talebinin de İSG çalışanlarının gece gündüz fedakar çalışmalarıyla karşılandığına dikkati çekti.

Tanıtım toplantısına, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Mustafa Karakuş, güvenlik, koruma ve temizlik hizmetleri personelinin yanı sıra havalimanı çatısı altında operasyon yürüten ticari iş ortakları katıldı.