Sacha Boey kimdir, nereli ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray Sacha Boey'i KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarına son günlerde hız veren Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi. Sağ bek transferi haberi sonrası Sacha Boey'in hayatı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sacha Boey kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Sacha Boey kimdir?
Galatasaray 'da sağ bek transferi ile ilgili yaşayan gelişmeye göre Galatasaray, Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bu gelişme sonrası Sacha Boey'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor.
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelen Sacha Boey, futbola Rennes'de başlamıştır. 2019'da A takım kadrosuna dahil edilmiş olan 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilmektedir. Ekim 2020 tarihinde de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021 tarihinde takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu bilinmektedir.
Toplam olarak kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısında bulunmuştur.
Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapmış olan futbolcu Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynamıştır.
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