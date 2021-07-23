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Sacha Boey kimdir, nereli ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray Sacha Boey'i KAP'a bildirdi!

23.07.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı takımdan yeni bir transfer haberi geldi. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ bek olarak Sacha Boey'i kadrosuna katıyor. Sarı kırmızılı takım Sacha Boey'i KAP'a bildirdi. Gelişme sonrası Sacha Boey'in hayatı merak konusu oldu. Peki Sacha Boey kimdir, nereli, kaç yaşında? Sacha Boey hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

Transfer çalışmalarına son günlerde hız veren Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi. Sağ bek transferi haberi sonrası Sacha Boey'in hayatı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sacha Boey kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Sacha Boey kimdir?

Galatasaray 'da sağ bek transferi ile ilgili yaşayan gelişmeye göre Galatasaray, Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bu gelişme sonrası Sacha Boey'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor.
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelen Sacha Boey, futbola Rennes'de başlamıştır. 2019'da A takım kadrosuna dahil edilmiş olan 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilmektedir. Ekim 2020 tarihinde de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021 tarihinde takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu bilinmektedir.
Toplam olarak kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısında bulunmuştur.
Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapmış olan futbolcu Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynamıştır.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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