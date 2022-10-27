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  4. Sadece 6 gol değil, bunlar da yaşandı! İşte Fenerbahçe Rennes maçında TV'ye yansımadı

Sadece 6 gol değil, bunlar da yaşandı! İşte Fenerbahçe Rennes maçında TV'ye yansımadı

27.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız temsilcisi ile 3-3 berabere kalırken, liderlik fırsatını tepti. Karşılaşmada birçok dikkat çeken enstantane objektiflere yansıdı. İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 3-0 geriye düştüğü mücadelede rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Simovic verdiği kararlarla tepkilere neden olurken mücadelede birçok dikkat çeken an yaşandı.

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